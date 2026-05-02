Çorum Valisi Ali Çalgan, mülki idare camiasının önemli isimlerinden biri olan Muzaffer Öztürk’ü misafir etti.

Mülki idarenin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan ve son olarak Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden emekli olan Öztürk’ün ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Kamu yönetiminde önemli görevler üstlenen Öztürk’ün, özellikle mülki idare teşkilatında birçok ismin yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi. Tecrübesi ve birikimiyle meslek hayatında iz bırakan Muzaffer Öztürk’ün ziyareti Vali Çalgan’ı memnun etti.

