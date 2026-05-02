Çorum'da 22 Eylül 2024'te evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından aranan Şeker'in içinde bulunduğu otomobil, 5'inci günde İskilip yolu Dut köyü mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş halde bulundu. Şeker'in cansız bedenine de direksiyon başında ulaşıldı. Trafik kazasında öldüğü belirtilen Samet Şeker'in babası Esad Şeker ile ablası Kübra Şeker, olayın kaza değil cinayet olabileceğini iddia etti.

Esad Şeker, kaza yerine gittiğini ve oğlunun ters dönen araçta direksiyon başında bulunduğunu belirterek, "Otomobilindeki duruş şekli kesinlikle cinayet olduğunu gösteriyor. Ayrıca Cumhuriyet savcısı dosyayı 'Taksirle adam öldürme'den açtı. Ne hikmetse sonra da olay trafik kazasına çevrildi. Nedeni nedir, bir türlü çözmüş değiliz. Bu olayın cinayet olduğundan biz eminiz." dedi.

3 KEZ SAVCI DEĞİŞTİ

Oğlunun vefatının ardından olay sonrası 3 kez savcı değiştiğini ve dosyanın kapatıldığını dile getiren Esat Şeker, "Otopside ölüm nedeni yok. Trafik kazası denildi ancak bölgede trafik kazası ile ilgili bir iz yok. Kaza yerinde ayakkabısının teki de yoktu. Adalet Bakanlığının faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açmaya karar verdi. Bizler şüphe içindeyiz oğlumun da cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Gülistan Doku davasını açtıkları gibi Samet'in de ölümünün yeniden incelenmesini istiyoruz. Avukatımızın hazırladığı dosyayı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e iletmek için randevu talebinde bulunduk. Samet'in cinayet zanlılarının bulunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABLA KÜBRA ŞEKER: "KARDEŞİMİN BAŞINA NE GELDİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Kardeşinin başına ne geldiğini öğrenmek istediğini söyleyen Kübra Şeker, “Samet'in kaybolduğu gün mobeseler incelendi polis bize kardeşimin Çorum'dan çıkmadığını, telefon kayıtlarının merkezden olduğunu söyledi. Ama 5 gün sonra İskilip'te cenazesi bulundu. Kardeşimin başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Bir de şüpheliler verdikleri tek bir ifade ile 'Tamam' denip gönderildi. Bu kişilerin bir kısmı Çorum'dan kaçtı, bir kısmı ikametini değiştirdi. Bunların yeniden araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Samet Şeker'in kız arkadaşı M.S. ile birlikte 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.