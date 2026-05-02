Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu gençleri, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerini kampüste misafir etti. Gün boyu süren programda öğrenciler, üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrenciler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret etti. Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Işık tarafından yapılan sunumda fakültenin akademik yapısı ve mühendislik alanının önemi anlatıldı. Ardından gerçekleştirilen laboratuvar gezisinde öğrenciler bilimsel çalışmaları yerinde gözlemleyerek teknolojik altyapıyı yerinde gözlemleme fırsatı elde etti.

Ortaokul öğrencileri gün boyu süren etkinlikte üniversite yaşamını çok boyutlu biçimde deneyimleme imkânı buldu.

TOPLULUK TANITILDI

Daha sonra Kuzey Kampüs Sosyal Yaşam Merkezi’nde devam eden programda HİTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Mazhar Berke Taşkaya, topluluğun faaliyetleri, düşünsel çerçevesi ve Cumhuriyet değerleri eksenindeki misyonu hakkında bilgi verdi. Üniversite öğrencileri ile ortaokul öğrencileri arasındaki söyleşi, karşılıklı etkileşimi artırdı.

Programın ilerleyen bölümünde, Topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ayten Akcan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada eğitimin bireysel ve toplumsal kalkınmadaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Programın devamında Prof. Dr. Aygül Süel, Dr. Öğretim Üyesi Eric Luc Jean ve Araştırma Görevlisi Semih Gerçek, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim hayatı, hedef belirleme ve Cumhuriyet’in sunduğu imkânlar çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından çocuklara ve merkezde bulunan diğer öğrencilere çeşitli ikramda bulunuldu.

SOSYAL ETKİNLİKLER VE

REKTÖRLÜK ZİYARETİ

Etkinliğin sosyal boyutunda ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla çeşitli oyunlar ve etkileşimli aktiviteler düzenlendi. Bu bölümde öğrenciler hem fiziksel hem sosyal açıdan aktif bir deneyim yaşarken, programın dinamik yapısı pekiştirildi.

Programın dikkat çeken anlarından biri, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı’nın öğrencileri makamında kabul etmesi oldu. Gerçekleşen görüşmede, üniversitenin sunduğu imkânlar ve erken yaşta kariyer planlamasının önemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Gün boyu süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlanırken; öğrencilerin zihinlerinde üniversiteye dair somut, rasyonel ve ilham verici bir perspektif bırakılması hedeflendi.

Muhabir: Haber Merkezi