Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde sahnelenen “Firavunla Yüz Yüze” tiyatro oyunu, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez’in performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Hitit Üniversitesinde düzenlenen kültür-sanat etkinliği kapsamında sahnelenen “Firavunla Yüz Yüze” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” isimli eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, izleyicilere derin bir düşünsel ve duygusal atmosfer sundu.

Ünlü televizyon oyuncusu ve tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez’in sahne performansları, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkileyici anlatımı ve güçlü sahne diliyle dikkat çeken oyun, izleyenleri hem tarihsel hem de manevi bir yolculuğa çıkardı.

Program boyunca duygu yoğunluğunun yüksek olduğu gözlemlenirken, izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Sanatın gücüyle mesajların aktarıldığı gecede, sahnelenen eser uzun süre hafızalarda kalacak etkinlik olarak değerlendirildi.

Hitit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar tarafından “tüyleri diken diken eden” ve “unutulmaz” bir gece olarak nitelendirildi. HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de oyuncuları tebrik ederek hediye takdim etti.

Muhabir: SELDA FINDIK