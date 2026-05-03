İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, Antalya Milletvekili Av. Uğur Poyraz, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Uğur Poyraz ve beraberindeki heyet bazı toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere ilimize geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Sungurlu İlçe Başkanı Murat Keller ve partililer tarafından Sungurlu’da karşılanan Uğur Poyraz, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve oda yöneticilerinden, iş insanları ve sanayicilerin temel sorunları, talepleri ve beklentileri hakkında bilgi alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Poyraz, ziyaretin ardından partililerin de katılımı ile basın toplantısı düzenledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ