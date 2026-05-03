İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, Antalya Milletvekili Av. Uğur Poyraz, AKP iktidarının toplumda korku, muhtaçlık, mağduriyet ve vazgeçmişlik oluşturduğunu söyledi.

Çorum’da partililerle biraraya gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Av. Uğur Poyraz, Türkiye’de geçmiş dönemde en uzun ekonomik krizin süresinin 14 ay olduğunu belirterek AK Parti iktidarı döneminde ise 8 yıldır ekonomik krizin devam ettiğini dile getirdi.

Çorum TSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Tekercioğlu, Uğur Poyraz’ı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek kürsüye davet etti. Uğur Poyraz ise konuşmasında yerel ve genel gündemi değerlendirdi.

Türkiye’de ekonomik krizin 8 yıldır sürdüğüne dikkati çeken Uğur Poyraz; “Eski Türkiye’de en uzun ekonomik kriz 14 ay sürmüştü. Ama bugün Türkiye 8 yıldır ekonomik krizin altında. 8 yıl devam eden şeyin adı artık ekonomik kriz değildir; bu, iktidar partisi ve ortaklarının ekonomi politikasıdır” dedi.

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek AKP iktidarının toplumda korku, muhtaçlık, mağduriyet ve vazgeçmişlik oluşturduğunu söyleyen Poyraz siyasetçi olmak için iyi konuşmak değil iyi dinlemenin daha önemli olduğunu, iyi dinleyen bir insanın sorunları görerek çözüm üretebileceğini kaydetti.

Türkiye’nin uzun süredir ekonomik yıkım altında olduğunu, Türkiye’de emeklilerin yoksulluk içerisinde bir hayat sürdüğünü dile getirdi. Antalyalı olduğunu hatırlatarak yabancı emeklilerin Türkiye’de rahat bir yaşam sürdüğünü, Türk emeklisinin ise artan geçim sıkıntısı nedeniyle temel ihtiyaçlarını kısmak zorunda kaldığını anlatan Poyraz, “Yabancı turist emekliler Antalya gibi yerlere giderek ikinci baharını yaşayabiliyor. Türk emekli ise kombi başında tasarruf derdinde. Kazağın üzerine hırka giyerek doğalgazdan tasarruf etmesinin derdine düşmüş” ifadesini kullandı.



Devlet-vatandaş ilişkisini “akit” olarak tanımlayan Uğur Poyraz, vatandaşın devlete sadakat ve vergi sorumluluğunu yerine getirdiğini, buna karşılık devletin de güvenli ve huzurlu bir yaşam sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Poyraz, konuşmasında sağlık, eğitim ve gençlik politikaları üzerinden de sert eleştirilerde bulunarak, vatandaşların birçok alanda mağdur edildiğini öne sürdü. Uğur Poyraz; “İnsanların yeni doğan evlatları hastanelerde katlediliyor. Ev kadınlarının okula yolladıkları çocukları kurşunların hedefi oluyor. Okumak için üniversitelere giden gençler asansörlerde ölüyor. Vatana millete hizmet için Harp ve Polis akademilerine yollanan evlatlar cemaatlere teslim ediliyor. Böylece zeki bir nesli yok ediyorlar. Emekli sürünmek ile yaşamak arasında gidip geliyor. Bu yaşananlar hep bu iktidar döneminde oldu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğine değinerek, “Genel Başkanımız bizi bir aile haline getiren ve bu aileye karşı sorumluluk duygusunu güçlendiren bir liderdir” ifadelerini kullanan Poyraz, parti içinde kurulan bağların önemine dikkat çekerek, “Bu abi-kardeşlik hukuku siyasette çok daha güçlü bir anlam taşır” diye konuştu.

İYİ Parti’nin din, dil, mezhep, etnik köken ayırt etmeden millete hizmet için yola çıktığını belirterek toplumsal birlik mesajı veren Poyraz, “Bizim için temel ayrım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve olmayanlardır. İyi Partiyi bugün bir milleyetçilik kıskacına sokmaya çalışıyorlar. Bize göre Türküz diyen herkesin teminatı Cumhuriyettir. Cumhuriyet yoksa sıfatların da bir önemi yok. Bugün bu ülkenin bu hale gelmesinin iki nedeni var. Milliyetçilikten utanan sözde Cumhuriyetçiler. Cumhuriyeti unutan sözde Milliyetçiler. Milliyetçilikten Cumhuriyeti, Cumhuriyetten ise Milliyetçiliği koparamazsınız. İyi Parti Cumhuriyet ilkeleri üzerine devleti ve milleti bütün olarak değerlendiren bir siyaset anlayışı belirlemiştir. İyi Parti devlet ile milleti barıştırmaya çalışmaktadır. Devlet de millet de bizimdir. Mücadelemiz devlet ve millet için devam edecektir.” diye konuştu.

Poyraz, toplantının sonunda partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.