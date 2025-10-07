İlçe halkının ve ticari işletmelerin vergi ile ilgili tüm işlemlerini artık ilçe dışına çıkmadan yapabilmesini sağlayacak olan Bayat Vergi Dairesi Müdürlüğü, ilk resmi mesai gününe düzenlenen törenle başladı.

Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen açılış töreni, il ve ilçe protokolünü bir araya getirdi. Törene, İskilip Kaymakamı ve Bayat Kaymakam Vekili Ramazan Polat, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Törende, yeni hizmet binasının açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından hep birlikte kesildi. Kurdele kesiminin ardından yetkililer, binada incelemelerde bulunarak personele çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi