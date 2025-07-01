Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın ev sahipliğinde, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Çorum’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerel kalkınmanın önemine dikkat çekerek, “2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı kapsamında bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi; dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan, rekabetçiliği artan ve ülke kalkınmasına maksimum katkı sunan bölgeler yaratmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin detayları da toplantıda gündeme geldi. Seçici ve odaklı olarak kurgulanan sistemin, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi’nin bir parçası olduğu belirtildi. Sistemin iki ana eksende; sektörel ve bölgesel teşvikler çerçevesinde yapılandırıldığı açıklandı.

Toplantıda “Teknoloji Hamlesi – Yerel Hamle – Stratejik Hamle” olmak üzere üç ana başlık altında şekillendirilen Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi’nin detayları paylaşıldı. Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında her yıl il bazlı yatırım öncelikleri belirlenecek ve bu kapsamda Orta Karadeniz Bölgesi’ne özel 16 yeni teşvik başlığı hayata geçirilecek.

Vali Orhan Tavlı, konuşmasının sonunda ev sahibi Çorum Valisi Ali Çalgan’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, “OKA olarak 174. toplantımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Bölgenin kalkınması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi