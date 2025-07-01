Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’daki girişimcilik faaliyetleri, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler ve ilimizde yürütülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atan, girişimcilik ruhu ve inovatif fikirleriyle genç girişimci kızlarımıza örnek olan Zeynep Yarımca’yı kutluyorum.”

Ziyaret, Yarımca’nın Hisarcıklıoğlu’na hediyesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ