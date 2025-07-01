Samsun Valisi ve aynı zamanda OKA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan ve Tokat Valisi Abdullah Köklü, Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, bölgesel kalkınma stratejileri, iş birliği imkânları ve OKA’nın önümüzdeki dönem projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, misafirlerini Çorum’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından konuk Valiler OKA Toplantısı’nın yapılacağı salona geçti.

Muhabir: Haber Merkezi