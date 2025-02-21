Çorum'da uzun süredir tadilat çalışmaları devam eden Yeni Spor Salonu, yenilenen haliyle tekrar hizmete girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, salonun modernizasyonu kapsamında zeminden tribünlere kadar birçok yenilik yapıldı. Sporcular ve spor severler için daha konforlu bir ortam sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar ile spor aktivitelerinin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Salonda yapılan iyileştirmeler, sadece fiziksel değil, aynı zamanda teknolojik anlamda da önemli gelişmeleri içeriyor. Yeni ses sistemi, aydınlatma düzenlemeleri ve modern spor ekipmanları, salonun her açıdan günümüz ihtiyaçlarına uygun hale gelmesini sağladı. Bu da, hem profesyonel sporcular hem de amatör sporcular için daha verimli bir ortam oluşturdu.