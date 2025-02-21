Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi’nde mücadele edecek Çorum takımlarının bulunduğu 8.Grupta fikstür belli oldu.

Voleybol il temsilcisi Mahmut Uysal’ın yaptığı açıklamaya göre, 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği Çorum grubunda tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda, saat 15.00’de başlayacak. İlk maçta 7 Mart Cuma günü, Çorum Voleybol’la Çorum Arenaspor, ikinci maçta 8 Mart Cumartesi günü Sungurlu Belediye ile Çorum Voleybol, üçüncü ve son maçta ise 9 Mart Pazar günü Çorum Arenaspor ile Sungurlu Belediyespor karşılaşacak.

Grubu birinci bitiren takım final grubuna yükselecek.