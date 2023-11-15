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Yapımına Çorum Belediyesi tarafından başlanan daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen 3 bin 500 seyirci kapasiteli Spor Salonu'nda Aralık ayı içerisinde ilk Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi yeni spor salonu bugün basına tanıtıldı.

Çevre düzenlemesi ve salon içerisinde yapılacak son rötuşların ardından tamamen hizmete hazır hale gelecek olan yeni spor salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Bilal Keskin, Salon Müdürü Hüseyin Karakuş ve Salon Amiri Mustafa Yağlı nezaretinde salonda incelemelerde bulunuldu. Basın mensuplarına salonu gezdiren Salon Amiri Mustafa Yağlı, salon içerisinde 7 antrenman salonu, 1 fitnes salonu, 2 adet ısınma basketbol salonu, 2 masajlı büyük soyunma odası, 2 engelli soyunma odası, 6 normal soyunma odası, 40 koltuklu basın odası ve fotoğraf ve kamera çekimi için basın balkonu, masa tenisi, satranç ve dart müsabakalarının yapılacak alan, atletizm antrenman alanı, WİP A-B tribünleri, protokol tribünü olduğunu belirtti.

Ayrıca saha içerisinde bulunan potaların hidrolik sistem olduğunu da ifade eden Yağlı, 4 tane raylı tribün sisteminin de kurulduğunu ifade etti.

Salonun Avrupa standartlarına uygun yapıldığını belirten Yağlı, "Aralık ayı içerisinde ilimizde yapılacak olan Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda salonumuz her yönüyle hazır olacaktır. Salonumuza gelen seyirciler için üst katta kantinimiz mevcut olup yiyecek, içecek ihtiyaçlarını da oradan karşılayacaktır" dedi.



