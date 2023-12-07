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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve şube müdürleri ile birlikte spor salonunda son kez incelemelerde bulunup, şampiyona öncesindeki hazırlıkları yerinde gördü.

Çorum’a muazzam bir tesis kazandırdıklarını yineleyen Başkan Aşgın, tüm Çorumluları bugün başlayacak güreş şampiyonasını izlemeye ve yeni spor salonunu görmeye davet ederken, “Çorum, güreş sporunda da adını duyurmaya devam ediyor. Bu salonun güreş etkinliği ile açılmasından mutluluk duyuyoruz. Yiğidin harman olduğu Çorum’da Türkiye şampiyonları mindere çıkacak. Tüm hemşehrilerimizi ve güreş severleri bu şölene davet ediyorum.

Spor salonumuz muazzam bir eser olarak şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Çorum Belediyesi olarak spor salonunun çevresindeki yolları ve kaldırımları tamamladık. Yeni spor salonumuz içiyle dışıyla Türkiye Şampiyonasına ve Çorum’a yakışır hale geldi” şeklinde konuştu.

ÇAĞLAR’DAN TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise, ortak akıl ve ortak sinerjiyle çalıştıklarını dile getirdi. Çağlar “Belediyemiz altyapısıyla, teknik ekibiyle yoğun bir çaba gösterdi. Her zaman yanımızda olduğu ve bizlere destek olduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Çorumluları muhteşem tesisi görmeye ve 5 gün boyunca birbirinden zevkli müsabakaları izlemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.