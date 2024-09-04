Milli ara öncesi Erzurumspor’a 3-0 yenilerek haftayı son sırada kapatan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde yaptığı antrenmanla Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına start verdi. Sarı-siyahlı ekibin, ısınmanın ardından taktik içerikli çalışma yaptığı belirtildi.
Yeni Malatyaspor Çorum FK maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK ise Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına 6 Eylül Cuma günü 18.007de yapacağı idmanla başlayacak.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ