Yazdığı kitapları ve 10 parmağında 10 marifet durumları ile dillerden düşmeyen Kıvılcım Kalay, bu kez tribünlerin sevgilisi oldu. Seyfettin Öztürk başkanlığında hedeflerini en yükseğe diken Amasya spor, Zafer Uysal teknik direktörlüğünde bir üst lige koşacak.

Magazin dünyasının renkli ismi Kıvılcım Kalay, ilk icraat olarak bir marş yazdı ve yazdığı marşın süper lig takımlarında olmadığını iddia etti.

Amasya Spor ’un çiçeği burnunda yönetim kurulu üyesi Kıvılcım Kalay, “Marşı yazarken Amasya’da doğup büyümüş bir kız çocuğu oldum, dağını, taşını tarihini yaşadım, diğer türlü yazamazdım” ifadesinde bulunurken “Şarkı sözü yazmak çok daha zor, çünkü acı biriktiriyor ve yazıyorsun, marşta coşku ve heyecan var, çabucak akıveren dizeler oldu” şeklinde görüşlerini bildirdi.