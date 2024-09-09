Yeni Malatyaspor, Malatya’daki İnönü Stadı’nın deprem nedeniyle maç oynamaya elverişli olmaması nedeniyle iç saha maçlarını kendi stadında oynayamıyor. Ankara Keçiörengücü ile iç sahada olan 3.hafta maçını Şanlıurfa’da oynayan sarı-kırmızılı ekip, 14 Eylül’de Çorum FK ile olan maçını ise Ankara’da oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor’la Ahlatcı Çorum FK arasındaki 5.hafta maçı, Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Maçın Ankara’ya alınmasında, Yeni Malatyaspor’un Bolu’da kampta olmasının önemli etkin olduğu bilgisine ulaşıldı.