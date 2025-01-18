A Parti Çorum İl Başkanlığına yeni atanan Nurullah Müstet, Çorum Futbol Kulübü'ne olan desteğini göstermek amacıyla kombine bilet satın alarak kulübe katkıda bulundu. Bu adım, kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın'ın protokol tribününe ücretsiz giriş taleplerine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, kulübe destek olmak amacıyla kombine bilet satın aldığını ve tüm Çorumluları takımlarına sahip çıkmaya davet ettiğini belirterek, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın çağrısına destek verdi. Müstet, "Çorum FK, şehrimizin gurur kaynağıdır. Hep birlikte destek vererek takımımızın başarısına katkı sağlayalım" dedi.