Büyük Çorumspor taraftarına selam olsun diyerek konuşmasına başlayan Başkan Aşgın, "Bu şampiyonluk o kadar güzel bir şampiyonluk ki anlatılmaz sadece yaşanır. Bize bu başarının öyküsünü yazan başta Başkan Oğuzhan Yalçın olmak üzere kaptan Murat Yıldırım'a ve diğer ekibine büyük bir alkış istiyorum. Yaz demeden, kış demeden, kar demeden, çamur demeden sadece seyirci gibi değil taraftarlığını gösteren ve bugün Çorum'u olması gereken yere adım adım getiren taraftarımızı da teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ama Çorumlu burada durmaz. Yeni kızılelmamız Süper Lig diyorum. Şimdiden bu takımın Süper Lig'e yükseleceğini görür gibi oluyorum. Tekrardan bu başarıyı bu sevinci bizlere yaşatan başkanımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize ve onların ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Rıfat KARA)