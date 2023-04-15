Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek kavşak çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu.

Karayolları ve Çorum Belediyesi yetkilileri, Çevreyolu Akşemseddin Kavşağı için toplandı. Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel’in de katıldığı toplantıda, farklı seviyeli kavşak projesiyle ilgili Çorum Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’u Belediyemizde ağırladık. Yakın zamanda tamamlanacak Farklı Seviyeli Kavşak Çalışması ve şehrimizde devam eden diğer ulaşım projelerini değerlendirerek kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, İskilip yolu kavşağının 8 ilçenin Çorum ile bağlantısını sağlayacağını, aynı zamanda İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı’nın trafik yükünü de önemli ölçüde alacağını söyledi. Aşgın “Karayolları ve belediyemizin hummalı bir çalışmaları ile artık sona geldik. Bayram öncesi trafiğe açmış olacağız.” dedi.

(Haber Merkezi)