Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) desteğiyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen UEFA C Aday Antrenör Kursu Çorum’da başladı.

Kursa Çorum’dan 20, Tokat, Sinop, Amasya ve Samsun’dan 14 olmak üzere toplam 34 kursiyer katılım sağladı. UEFA Antrenör Eğitmenleri İsmet Kamak ve Öznur Özdem tarafından verilecek olan kurs, 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında ilk etapta teorik dersler verilecek, ardından uygulamalı antrenmanlarla kurs tamamlanacak.

Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ile aday antrenörler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Demirkıran, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy günün önemini içeren birer konuşma yaparak kursiyerlere başarı dileklerinde bulundular.