Çorum spor taban birliklerinin temsilcileri, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da yakın zamanda teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı bazı yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Yüksel Basar, kulüpte teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nu ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.