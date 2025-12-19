Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun, Samsunspor’dan öğrencisi olan Ahmet Sağat’ın transfer edilmesi yönünde yönetimden talepte bulunduğu yönetimin de girişimlere başladığı öğrenildi. Deneyimli golcünün Çorum FK’ya transfer olup oymayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2023-2024 Sezonunda Arca Çorum FK formasıyla 30 resmi maçta 1.448 dakika süre alırken, 8 gol-1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki gurbetçi golcü Kocaelispor’da bu sezon ligde süre alamazken, Karacabey Belediye ile oynanan Türkiye Kupası maçında 90 dakika oynayıp 1 gol attı.

Kocaeli basını da Arca Çorum FK’nın Ahmet Sağat’ı transfer etmek istediğini yazdı.