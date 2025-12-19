İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, TFF Antrenör Eğitmeni İsmet Kamak ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Dere, Kasım ayı içerisinde Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda şampiyon olarak altın madalya kazanan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Ramazan Karacif’i tebrik ederek başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti.

Milli takımın elde ettiği büyük başarının Türkiye adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Dere, Karacif ve ekibine başarılarının devamını diledi.

Teknik Direktör Ramazan Karacif ise Başkan Muhsin Dere’ye nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek, İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.