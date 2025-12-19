Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Altay’ın yardımcılıklarını da yine İstanbul bölgesinden Çağrı Yıldırım ile Burak Sami Şad yapacak. Adana bölgesinden Doğukan Yıldırım ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Çağdaş Altay Çorum’da ilk kez düdük çalacak olup, kırmızı-siyahlı ekibin 2017-2018 Sezonunun Ziraat Türkiye Kupası 3.Turunda, deplasmanda Bandırmaspor’u 1-0 yendiği maçını yönetmişti.

Altay, Sakaryaspor’un ise 6 maçını yönetti. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.