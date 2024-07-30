Yeni destekleme modeline ilişkin “2024- 2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni model, temel hayvancılık ve ürün geliştirme desteklerinden oluşurken 10 ilde Süt havzası yer alacak. Bu illerden biri de Çorum…

Dünya Gazetesi'nden Prof. Dr. Aykut Gül ‘Hayvancılıkta yeni destekleme modeli’ başlığında bugünkü köşesinde konuya dair önemli bilgiler paylaştı.

İşte o yazı;

“Yeni desteleme modeli birçok ilkleri içeriyor

Yayımlanan Karar’a göre, destekleme kararı üç yıllık dönemi kapsıyor. Yıllardır eleştirilen ve ilk defa uygulanacak olan bu yaklaşım üreticilerin gelecek yılları öngö­rebilmelerine yardımcı olacak. Aile işlet­meleri ilk defa desteklenecek. Büyükbaş hayvancılıkta 20 baş, küçükbaş hayvancı­lıkta ise 100 baş, aile işletmelerinin üst sını­rını oluşturuyor. Kadın ve gençlere ilk defa pozitif ayırım yapılacak. Birinci Derece Ta­rımsal Amaçlı Örgütlerin üye veya ortakları ilk defa ilave destek alacak. Planlama bölge­lerinde yer alanlar işletmeler de ek destek alacaklar. Karar’da, bunlar yönlendirici kri­terler olarak zikrediliyor.

Yeni modelde yönlendirici ve verimlili­ği arttırıcı kriterleri sağlayanlar daha yük­sek destek alacak. Sonuçta, katsayılar üze­rinden destekleme tutarları hesaplanaca­ğından performans esas alınmış olacak. Bu sayede, verimli işletmeler daha çok destek­lenirken, daha az verimli olanlar da kendi­lerine çeki düzen verecekler. Ayrıca anaç hayvanlar için ödenen küçükbaş destekleri artık kuzu ve oğlaklar için verilecek.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği, temel hayvancılık desteklerinin yapılacağı üretim dalları. Bunlara temel desteğin yanı sıra yönlendirici kriterlerden de katkı sağlanacak. Suni tohumlama, ari işletme gibi verimlilik kriterlerinden de destek verilecek.

Ürün geliştirme destekleri ise çiğ süt, besilik erkek sığır ve tiftik üretimini içeriyor. Burada da temel destek ve yönlendirici kriterlerden hesaplanan destek ile nihayet sözleşmeli üretim, ari işletme, örgüt üzerinden pazarlama gibi verimlilik kriterlerinden ek destek sağlanacak.

Benzer şekilde su ürünlerine de verilecek destekler kararda yer alıyor.

Hayvansal üretim havzaları

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’nun belirlediği, süt ve besi havzası olmak üzere iki grup havza var.

Süt havzası; Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Muş, Erzurum ve Tunceli illeri olmak üzere 10 ilden oluşuyor.

Besi havzası ise Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 19 ilden oluşuyor.

Dolayısıyla bu illerdeki hayvancılık işletmeleri, yönlendirici kriterler kapsamında ekstra katsayılar elde edecekler.”