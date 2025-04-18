Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yemek kartlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni karara göre, yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımına aylık 3.476 TL’lik bir üst limit getirildi.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi"

1 AYDA 3 BİN 500 LİRA KULLANILABİLİR

Yemek kartlarının günlük olarak 158 lira market limitinin olduğunu aktaran Güzeldere, "Yani 158 TL'yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"NAKİT ÖDEME YAPILABİLİR"

Kanunda yemek ücretinin 264 liraya çıkartıldığını ifade eden Güzeldere, vatandaşın yemek çekini peyderpey marketlerde kullandığını söyledi. İşverenin çalışanına isterse nakit ödeme de yapabileceğini kaydeden Güzeldere, "İşveren aynı yemek çeki, yemek kartı gibi nakit desteğinde de aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu tüketici için alternatiftir" ifadesini kullandı.