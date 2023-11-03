Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı bütçesinin ele alındığı İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarına dün de devam edildi. Kargı’da yaşanan kazada hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli Yücel Sakallı için saat 11.00’de düzenlenen törenin ardından başlayan toplantıda ilk olarak bir önceki toplantıya ait karar özeti okundu.



İl Genel Meclisi üyeleri tarafından önerge verilmez iken diğer gündem maddelerine geçildi. İlimizin en büyük geçim kaynaklarından biri olan tarım sanayi ve hayvancılığın gün geçtikçe geliştiği, ilimizi kapsayan çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında yapılan çalışmaların neler olduğu, tarım ve hayvancılıkta gelinen durum, yem bitkileri destek miktarları ne kadar, hayvancılıkta yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Abdullah Uysal tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.

Abdullah Uysal, Tarım Bakanlığı’na sunulan ve kabul edilen mera iyileştirme projesi kapsamında ilimizde 22 bin 385 dekar alanda ıslah ve amenajman çalışması yapıldığını, kaba yem üretiminin artması için çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtıldığını, ülkemizde 2 bin yılından beri yem bitkileri üretiminin dekar başına desteklendiğini, bu sayede ekim alanlarının artmasının sağlandığını, desteklerden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin başvurması halinde 10 dekar ve üzerindeki arazileri için yararlanabildiğini, 2022 yılında 1942 üreticiye 48 bin 940 dekar alanda yem bitkisi ekimi için 3 milyon 680 bin 232 TL destekleme ödemesi yapıldığını vurguladı.



Daha sonra kürsüye gelen Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de bir konuşma yaparak hem 1963 yılından bugüne çiftçiye hizmet veren odalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi, hem de yem bitkileri konusunda ilimizin durumunu anlattı. Özdemir, bugüne kadar kendilerine hizmet eden geçmiş yönetimler ile desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve projelerine destek sağlayan DOKAP’a da teşekkür etti.

Çok yıllık yem bitkilerine dekar başına 90 kuruş, tek yıllık yem bitkilerine 60 kuruş, silajlık yem bitkilerine 100 kuruş ve yapay çayır ve meralara da 150 kuruş devlet desteği bulunduğunu da kaydeden Adem Özdemir, son yıllarda enflasyonist ortam nedeni ile bu desteklerin yetersiz kaldığını, girdilerin ise artık karşılanamaz duruma geldiğini, bunun da hayvancılığı etkilediğini vurgulayarak; “Devletimiz meraların geliştirilmesini önemsemektedir. Yem bitkisi eken çiftçiyi de desteklemektedir. Ancak son yıllarda yaşanan enflasyon ve girdi fiyatlarının yüksekliği nedeni ile bu destekler yetersiz kalmıştır. Bu destekler artırılamaz ise birkaç seneye kesmeye hayvan bulamayız. Bu konuda da destek bekliyoruz” dedi.