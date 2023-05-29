Biten sezonun 28 kişilik futbolcu kadrosunda kiralık olarak yer alan Eren Aydın (Galatasaray), Ferhat Yazgan (Iğdır FK), Selim Ilgaz (Manisa FK) ve Mustafa Eren Damar’ın (Eyüpspor) yanı sıra, kaptan Murat Yıldırım, Emre Öztürk ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle sona erecek.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezonun kadro planlaması ile ilgili yaptığı açıklamada, kadronun yüzde 60-70 oranında korunacağını söyledi.

Yedi futbolcunun dışındaki oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor.

Çorum FK’da gidecek ve kalacak oyuncuların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.