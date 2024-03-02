YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu ve çalışma arkadaşlarından oluşan heyet Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’i ziyaret etti.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın’ın da hazır bulunduğu ziyarette, YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu abonelerinin talep ve isteklerini iletebilmeleri amacıyla iletişim kanallarını genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

BASIN İÇİN ÖZEL

WHATSAPP GRUBU

Bu kapsamda vatandaşlardan gazetecilere gelen talep ve şikâyetlerle ilgili, sorunları daha kısa sürede çözmek için özel WhatsApp hattını kurduklarını belirten Ali Tutcu, “Müşterilerimiz zaman zaman gazetelere ulaşarak bazı sıkıntılarını dile getiriyor. Bu sıkıntıları bize doğrudan iletebilecekleri, her konuda direkt ulaşım sağlayabilecekleri bir iletişim ekibi kurduk. Bu ekip özel olarak medya tarafına bakacak, gelen talepleri hızla çözüme kavuşturacak. Vatandaş bize değil, biz vatandaşa gidelim. Bu kapsamda hem müşteri memnuniyetini sağlayacak hem de paydaşımız olan basın mensupları ile iletişimimizi sıkı tutacağız.” dedi.

HASAR BEDELİ İÇİN 1 AY İÇİNDE

DİLEKÇE VERİLMESİ GEREKİYOR

Elektrik kesintilerinde YEDAŞ’tan kaynaklı bir problem olduğunda bozulan klima, buzdolabı ve televizyon gibi elektronik eşyaların zararını karşıladıklarını da hatırlatan Tutcu, “Vatandaşın bu durumda 1 ay içerisinde dilekçe vermesi gerekiyor. Teknik servis eve gelerek tutanak tutuyor. Daha sonra tutanak ile heyete giriyor. Kararı heyet veriyor” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ