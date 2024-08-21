Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,41 arttı, aylık yüzde 1,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre,YD-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,80 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,30 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,82 artış, imalatta yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59 artış, enerjide yüzde 13,32 artış, sermaye mallarında yüzde 30,88 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,73 arttı. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,21 artış, imalatta yüzde 1,73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,49 artış, enerjide yüzde 2,87 artış, sermaye mallarında yüzde 2,08 artış olarak gerçekleşti.

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