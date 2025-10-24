Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 125. Dönem DHY kapsamında Çorum’a 24 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, yapılan atamalarla Çorum’un sağlık alanındaki hizmet kapasitesinin daha da güçleneceğini duyurdu. 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, Çorum genelinde toplam 24 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Milletvekili Kaya, yeni atamaların hem merkezde hem de ilçelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Buna göre Çorum merkeze Acil Tıp, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Gastroenteroloji, Perinatoloji ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı atandı.

Ayrıca Alaca’ya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları; Dodurga’ya Aile Hekimi; Ortaköy’e Aile Hekimi; Osmancık’a İç Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Aile Hekimi; Sungurlu’ya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Uğurludağ’a Aile Hekimi ataması gerçekleştirildi.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Yeni hekim kadrolarının Çorum’umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi