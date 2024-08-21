Çorum Belediyesi tarafından Velipaşa Hanı’nda organize edilen Han Sohbetleri’nin altıncısına sevilen yazarlardan Yusuf Kaplan katılacak.

Belediye’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği Han Sohbetleri programının bu ayki bölümü yarın (22 Ağustos 2024 Perşembe günü) saat 20.30’da yapılacak.

Velipaşa Hanı’nda yapılacak programa konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan katılırken, “Türkiye Neden Beklenendir” konusuna değinecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliğe tüm Çorumlular davet edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ