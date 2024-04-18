1984-1989 yılları arasında Tokat Valiliği görevinde bulunan ve “Süper Vali” olarak bilenen merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, yıllar sonra aynı heyecan ve duygularla Tokat'ta bir ilki başararak Tokat Belediye Başkanlığı görevine seçilen yeğeni Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu belediye binasında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yıllar sonra abisinin görev yaptığı Tokat'ta, yeğeni Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun büyük bir başarı elde ederek belediye başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yazıcıoğlu, duygu dolu anlara şahitlik ettiğini belirtti.

Amcasıyla Tokat'ta yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise, anlatılmaz duygular yaşadığını belirtti. Yazıcıoğlu; "Bundan yıllar önce Tokat'ta babamın valilik yaptığı dönemde amcamız yine bizi ziyarete gelir, bayramlarda bir arada olurduk. Bugün yeniden o günkü duyguları yaşadım. Amca demek bizde baba yarısıdır. Bu bayramda da amcam yine bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. Onların eli, duası üzerimizden eksik olmasın. İnşallah Tokat'ımızı babamın bıraktığı altın yıllarına yeniden kavuşturacağım" dedi.

Tokat Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Tokat Milletvekili Avukat Yücel Bulut da eşlik etti.

Editör: İHA AJANS