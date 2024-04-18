Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Samsun, Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD, olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Saat 02.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01:06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 9.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD VE BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

