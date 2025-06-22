İlimiz merkez ve köy camileri ile Kur’an kurslarında görev yapan imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerine yönelik yapılan aylık mutad personel toplantısı 2 oturum olmak üzere Akşemseddin Camii ve Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda Müftü Yardımcıları, Şube müdürleri, şefler ve din gönüllüsü personel hazır bulundu.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen resmi yazılar değerlendirilip, gündemdeki konular ele alındı. Ayrıca din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantı sonrası 2025 yılı Yaz Kur’an kurslarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil'in sunumları eşliğinde yapılan seminer, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Editör: Haber Merkezi