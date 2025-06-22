Ziyarette, kısa süre önce yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Ceyhan Baran ve yönetim kurulu üyeleri tebrik edildi. Tahtasız, yeni dönemde odanın çalışmalarında başarılar dileyerek, meslek örgütlerinin kamuoyu nezdindeki önemine dikkat çekti.
SMMMO Başkanı Baran da nazik ziyaretleri için Milletvekili Tahtasız ve Meclis Üyesi Erol’a teşekkür ederek, meslek camiası adına güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Editör: SELDA FINDIK