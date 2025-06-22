Resmi Gazete'de yayımlanan "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği" konulu genelgede, engelli ve yaşlıların toplumsal yaşamın her alanına diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarının sağlanmasında erişilebilirliğin en temel gereklilik olduğu belirtildi.

Genelgede, günümüzde birçok hizmetin elektronikleşmesiyle birlikte web siteleri ve mobil uygulamaların sadece belirli kullanıcı kitlelerine değil, tüm kullanıcı gruplarına hitap edecek tasarıma ve içeriğe sahip olmasının elzem hale geldiği vurgulandı.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereği, bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin erişilebilirliğinin sağlanmasının yasal zorunluluk olduğu anımsatılan genelgede, web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğinin izlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Komisyonu" kurulduğu bildirildi.

Genelgede, İzleme Komisyonu'nun çalışmalarında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve yıl içinde izlenecek web siteleri ve mobil uygulamaların belirleneceği "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Planı"nın oluşturulmasında görüş vermek üzere Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile engellilik alanında faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun temsilcilerinin katılımıyla "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Danışma Komisyonu" oluşturulduğu bildirildi.

Danışma Komisyonu çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği aktarıldı.

Genelgede, izlemesi yapılacak her bir kurum, kuruluş, üniversite ve tüzel kişilerce kendi bünyelerinde web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğini teknik olarak incelemek ve buna ilişkin rapor hazırlayarak İzleme Komisyonu'na sunmak üzere "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İnceleme Komisyonu" oluşturulacağı belirtildi.

İzleme, Danışma ve İnceleme Komisyonlarının çalışma usul ve esaslarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirleneceği, İzleme Komisyonu'nun yürüttüğü izleme faaliyetlerine ilişkin sonuç raporlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından duyurulacağı aktarılan genelgede, "İzleme süreci tamamlanan ve erişilebilir olduğu tespit edilen kurum ve kuruluşların web sayfalarına veya mobil uygulamalarına Bakanlık tarafından 2 yıl süreyle Erişilebilirlik Logosu kullanım hakkı verilecektir. Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi-A Seviyesi ile Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (WCAG-2.2.) Bakanlığın resmi internet adresinden yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi: "Web siteleri ve mobil uygulamaların kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeye ait şirket, işletme ve iştirakler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, özel hastaneler, Milli Eğitim Bakanlığı izniyle açılan özel öğretim kurumları, 10 Temmuz 2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki kara yolu taşıtları, yolcu gemileri, demir yolu ve hava yolu ile yolcu taşıma hizmeti sunan özel kuruluşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi alan A Grubu acenteler, elektronik haberleşme sektöründe hizmet sunan ve 200 binin üzerinde abonesi bulunan işletmeciler tarafından 1 yıl içinde; 23 Ekim 2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticaret yapan hizmet sağlayıcıları tarafından 2 yıl içinde Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi - A Seviyesi ile Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzuna (WCAG-2.2.) uygun hale getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Editör: AA AJANS