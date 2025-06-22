Genelgede, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturularak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların iyilik hallerinin korunması için tüm iş yerleri ve çalışanları kapsayan önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikasının önemli olduğu belirtildi.

Buna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 21'inci maddesi ile ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek üzere kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Ticaret, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili başkan yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarından ulusal düzeyde temsil gücünü haiz en fazla üyeye sahip 3 konfederasyonun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin konuyla ilgili yetkili temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarını yürütecek.

Konsey tarafından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yeni oluşan şartlar göz önünde bulundurularak gözden geçirilecek ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlanacak. Konsey yılda en az bir defa toplanacak, Konsey'in çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Konsey çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcileri Konsey toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul, danışma ve çalışma gruplarında yer alabilecek.

Editör: AA AJANS