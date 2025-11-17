Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık (Göpsen) köyünde yüzyıllardır süren su sorununun çözümü için başlatılan Demircibaba Su Sondaj Projesi, kararlılıkla sürüyor. Avrupa Göpsenliler (Yaylacıklılar) Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmaların 10. gününde sondaj 106 metre derinliğe ulaştı.

Projede hedef, 2021 yılında yapılan etüt çalışmalarının gösterdiği gibi 200 metre derinliğe inerek sıcak suya ulaşmak ve Yaylacık köyünün 600 yıllık su hasretine son vermek.

Avrupa Göpsenliler Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Şenol Özsoy, Fransa’dan köye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip destek verdi. Özsoy, sürece ilişkin yaptığı açıklamada dayanışma mesajı verdi:

“Avrupa Göpsenliler Derneği olarak, Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Yaylacık Köyü Muhtarlığı ile tam bir seferberlik içindeyiz. Ancak sondaj sahasında sürekli su ihtiyacı doğuyor. Çalışmaların aksaksız devam edebilmesi için sondaj alanına tankerlerle su desteği şart. Belediyelerimizi, çevre köy muhtarlarımızı ve tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu konuda yardıma çağırıyoruz.”

Özsoy, bu projenin sadece bir su çalışması olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu, bir köyün geleceğine, toprağına ve yarınlarına sahip çıkma mücadelesidir. Bugün yapılacak her katkı, yarın Yaylacık’ın damarlarından akacak temiz su olacaktır. Birlik olursak başaracağız. Tüm köylülerimizin desteğini bekliyoruz.”

Demircibaba Su Projesi, Avrupa Göpsenliler Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Yaylacık Köyü Muhtarlığı iş birliğiyle yürütülüyor.

