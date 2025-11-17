Her yıl 17 Kasım gününün erken doğan bebeklerin yaşadığı zorluklara ve prematürelik konusundaki farkındalığa dikkat çekmek amacıyla Dünya Prematüre Günü olarak kutlandığı belirtilen açıklamada bu özel günün ilk kez 2008 yılında Avrupa Prematüre Bebek Dernekleri Birliği tarafından başlatıldığı, daha sonra ise kısa sürede dünya çapında farkındalık hareketine dönüştüğü bildirildi.

Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Prematüre bebekler; solunum, bağışıklık ve beslenme sistemleri henüz tam gelişmediği için özel bakım ve sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu bebeklerin yaşam kalitesi, doğum sonrası sağlık hizmetlerinin niteliği kadar, toplumun duyarlılığıyla da yakından ilişkilidir.

Eczacılar olarak; prematüre bebeklerin ilaç ve takviye kullanımında doz güvenliği konusunda aileleri bilgilendirmekte, anne sütü destekleri, vitamin-mineral takviyeleri ve ilaç saklama koşulları hakkında rehberlik etmekteyiz. Erken doğan her bebek, yaşam mücadelesinin simgesidir. Eczacılar, “Küçük kahramanlara büyük destek.” mottosu ile onların sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için halk sağlığı zincirinin en güvenilir halkası olmaya devam ediyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi