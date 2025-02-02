Çorum’da A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına katılan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, teşkilat çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Teşkilat mensuplarının heyecanı ve kararlılığına dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu, Çorum’un Anahtar Parti için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ağıralioğlu, Çorum’un siyasi ve sosyolojik potansiyeline değinerek, buradaki teşkilatlanma sürecinin partinin geleceği için kritik bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Anahtar Parti Çorum İl Teşkilatı’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz Ağıralioğlu, “Çorum’dan büyük beklentilerimiz var. Burada, halkımızın iradesine tercüman olacak, şehrin tüm kesimlerini kucaklayan güçlü bir yapı inşa ediliyor. Çorum, siyasette büyük bir değişimin öncüsü olacak” dedi.

Teşkilatlanma sürecinin sahadaki karşılığını değerlendiren A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çorum’un teşkilatlanma dinamizmini ve vatandaşın ilgisini yakından gözlemlediğini, bu enerjinin parti için büyük bir güç kaynağı olacağını ifade etti.

Çorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör’ün de bölgedeki faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bu sürece büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet da Genel Başkan Ağıralioğlu’nun ziyareti ve verdiği desteğin teşkilata büyük bir motivasyon sağladığını ifade ederek, Çorum’da A Parti’nin güçlü bir şekilde yer alacağını ve halkın teveccühüyle büyüyeceğini söyledi.

Müstet, Çorum İl Teşkilatı olarak önümüzdeki süreçte sahada daha etkin çalışmalar yaparak Anahtar Parti’nin vizyonunu ve ilkelerini halkla buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Editör: HABER MERKEZİ