Çorum Yavruturna Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Nevşehir’in Ürgüp ve Göreme bölgelerine düzenlenen gezide, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi kapsamında, Kapadokya'nın peribacaları, kayadan oyma yapıları ve tarihi dokusuyla ünlü alanları ziyaret edildi. Etkinliğin, öğrencilerin tarih bilinci kazanması, milli ve kültürel değerlerle bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerde hem öğrenme motivasyonunu artırdığını hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Editör: SELDA FINDIK