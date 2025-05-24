Tarımda alternatif ürün çeşitliliğini artırmak ve sürdürülebilir üretim modellerini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalara, kamu ve akademik çevrelerden geniş katılım sağlandı. Pınarbaşı köyünde düzenlenen kenevir ekim programına; AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, ARS Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Prof. Dr. Aliye Aras ile Amasya Üniversitesi'nden öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Yetkililer, kenevirin sanayi, tekstil ve ilaç gibi birçok alanda değerlendirilme potansiyeline dikkat çekerek, Çorum’un bu alandaki üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ