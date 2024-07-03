Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, şehrin eğitim, sağlık ve spor gibi temel alanlarında yürütülen yatırımların durumu ele alındı.

İlimizdeki kamu yatırımlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve şehrin gelişimine katkı sağlaması için Vali Dağlı yönetimindeki önemli toplantıda özellikle eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlar gözden geçirilerek, şehrin ihtiyaçlarına yönelik yeni planlamalar yapıldı.

Toplantıda; kurumlar tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı vb. eğitim, spor ve sağlık yatırımları ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve fiziki gerçekleşme durumları, yeni planlanan yatırımlarla ilgili analiz, projelendirme ve etüt çalışmaları değerlendirildi.

Yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm yatırımların ilimizin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Zülkif Dağlı, kurumlar tarafından yürütülen kamu yatırımlarının hızlandırılması talimatını verdi.

Editör: HABER MERKEZİ