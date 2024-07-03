Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkole ÖTV zammı

Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıkacak. Buna göre; bu artışla birlikte litrelik rakının satış fiyatının 1200 liraya yaklaşması bekleniyor.

Akaryakıtta ilk

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artacak. Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak

Pompaya yansıyacak

ÖTV artışının ardından 3 Ocak gününden geçerli olacak şekilde, benzin grubunda KDV dahil 2,31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı uygulanacak. Otogaz grubunda ise fiyat artışı 1 TL olacak.

Sigaraya zam

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8058 liradan yaklaşık 1 liralık artışla 5,7424 liraya yükselmiş oldu. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında artmış oldu. sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Sigaradan alınan vergi oranı yılbaşında yapılan düzenlemeyle yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Aynı kararda maktu vergide ise yüksek artışa gidilmişti.

Bu düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeydi. Çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor.