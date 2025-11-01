Reha Malatyalı: “"Biz artık en çok altın görünümlü gümüş kolye, yüzük, bileklikler satıyoruz. Altın alamayan vatandaşlar gümüş tercih ediyor. Vitrinde sarı renkli takıları gören vatandaşlar zaman zaman bizi kuyumcu zannediyor, çeyrek, gram altın soranlar da oluyor”

Sene başından beri yüzde 70 yükselerek yatırımcısını güldüren gümüş altına rakip olarak mı geliyor? Çorum'da 41 yıldır gümüş dükkanı işleten tecrübeli isim Reha Malatyalı, "Gümüşün gram fiyatı şu an 10 yıl öncenin gram altın fiyatı. Gümüş yatırımda altına rakip oldu." dedi.

Son zamanlarda yatırım aracı olarak çok sık duyduğumuz gümüş, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, tarihi seviyeleri test ederek yeni rekor kırmıştı.

Gümüşe artan ilgiyi Çorum'da 41 yıldır gümüş dükkanı olan tecrübeli isim Reha Malatyalı ile konuştuk.

Gümüşün 2011'de ve 2019 yılında pandemiden sonra benzer bir yükseliş gösterdiğini anlatan Malatyalı, pandemiden bu yana vatandaşların gümüşe rağbet gösterdiğini söyledi.

İnsanların bir yönlendirmeyle gümüşe rağbet gösterdiğini belirten Malatyalı, "İnsanların yüzde 80'i bilerek almıyor. Bir sansasyonelle yönelim var. Erken alanlar şanslı. Pandemide 3,85 liradan gümüşün gramını sattık. Geçen yıl pandemide alanlar 33 liradan gümüşlerini sattılar. Bugün gümüşün gramı 65 lira. Erken konumlananlar karda." ifadesini kullandı.

FİZİKİ ALIMLARDA MAKAS AÇIK

Altın da olduğu gibi gümüşte de fiziki alımlarda makasın açık olduğunu vurgulayan Malatyalı, bankadan alım satımlarda makasın daha az olduğunu kaydetti. Malatyalı, şöyle devam eden, "Fiziki de külçe farkı diye bir fark çıkardılar sonradan bu da alım satımları daha az karlı hale getiriyor. Gümüş artık altına alternatif oldu. Gümüşün gram fiyatı şu an 10 yıl öncenin gram altın fiyatı.

ALTIN ALAMAYAN GÜMÜŞ TERCİH EDİYOR

Altındaki yükselişin takı da da vatandaşları gümüşe yönlendirdiğinden bahseden Malatyalı, "Biz artık en çok altın görünümlü gümüş kolye, yüzük, bileklikler satıyoruz. Altın alamayan vatandaşlar gümüş tercih ediyor. Vitrinde sarı renkli takıları gören vatandaşlar zaman zaman bizi kuyumcu zannediyor, çeyrek, gram altın soranlar da oluyor. Altın renkli gümüş takılar gerçeğinden ayırt edilemiyor." diye konuştu.ü