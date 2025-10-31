Çorum Valisi Ali Çalgan, tüm dünyanın hızla petrol ve türevlerinden elde edilen enerjiden uzaklaşmanın ve daha çevreci enerji kaynaklarına erişmenin yollarını aradığını belirterek, Türkiye’nin bu noktada çok iyi bir trend yakaladığını söyledi.

Anitta Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Vali Ali Çalgan, daha fazla iş yapılabilmesinin yolunun enerjiden geçtiğini kaydetti. Belediyelerin de sürekli iş yapan kurumlar olduğunu ifade eden Çalgan, “Belediyeler bundan 20 sene 30 sene önce bir belediye hizmeti olarak görülmeyen birçok alanda hem sayıca daha çok iş yapıyor hem de hizmet kalitesini gün geçtikçe arttırıyor.

Mezarlık hizmetlerinden, defin hizmetlerinden ulaşıma, kent altyapısı çalışmalarına, atıkların toplanmasına, sağlıklı içme suyunun teminine, yaşlıların bakımına, çocukların eğitimine, engellilerin rehabilitasyonuna kadar bu son saydıklarım bundan 30 sene önce belediyelerin yaptığı işler değildi.

Bugün her belediyemiz bu işleri de yapmaya başladı ve bu işlerin kalitesiz yapılmasına vatandaşımızın tahammülü yok. Çeşitlenen bu işleri en iyi kalitede yapmak durumundayız. Onun için çok iş yapıyor belediyelerimiz. Bu işlerin tamamı için de enerjiye ihtiyaç var. Ulaşımdan su teminine kadar bu işlerin tamamı enerji ile yapılıyor” dedi.

Türkiye’nin petrol zengini bir ülke olmadığını ve bu nedenle uzun yıllar çok büyük oranda dışa bağımlı olarak enerji ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu belirten Vali Çalgan, “Ama sevinerek söylemek durumundayım ki son yıllarda özellikle mevzuatta yapılan değişikliklerle yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanmaya başladık.

Şimdi dünya ve Türkiye hızla petrol ve türevlerinden elde edilen enerjiden uzaklaşmanın ve daha çevreci enerji kaynaklarına erişmenin yollarını arıyor.

Güneş enerjisinde, rüzgâr enerjisinde, hidroelektrik temininde barajlarımızla son derece iyi bir trend yakalamış durumdayız. Bunun daha da ileriye taşınması lazım. Bu gayretleri her yerde hepiniz görmektesiniz. Burada bu birliklerin kuruluş amacı o” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi