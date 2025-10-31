Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yerel yönetimlerde sürdürülebilir enerji uygulamaları ele alındı.

Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Anitta Otel’de yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan toplantıya çok sayıda ilden belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında Vali Ali Çalgan, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptı. Konuşmalarda enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların önemi, çevreye duyarlı şehircilik anlayışı ve yerel yönetimlerin bu konudaki rolü vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi. Enerji Kentleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu, “Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Fırsatları” konulu bir sunum yaptı. Ardından Danışma Kurulu Üyesi Kemal Akpınar, “Jeotermal Isı Pompası ve Seracılık Uygulamaları” üzerine bilgiler paylaştı.

Günün diğer oturumlarında, TEMSAN İş Geliştirme ve Pazarlama Daire Başkanı Murat Altınordu “Yerel Yönetimlerde HES Uygulamaları” ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Korkmaz Gül “Yerel Yönetimlerde Enerji Dönüşümü” konulu panellerle katılımcılara hitap etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise misafirler, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkânı buldu.

Toplantıya, Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi