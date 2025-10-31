Çorum’da, köylerin altyapı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) yatırımları, düzenlenen İl Tahsisat Komisyonu toplantısında değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan yönetiminde Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi yetkilileri ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, 2025 yılı KÖYDES programı kapsamında Çorum’a tahsis edilen ödeneklerle yürütülen projelerin son durumu ele alındı. İl genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasındaki çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi.

Yetkililer, özellikle içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı projelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini, bazı ilçelerde ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen projelerin bulunduğunu aktardı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, KÖYDES ödeneklerinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalgan, kaynakların ihtiyaç önceliğine göre planlanarak en verimli şekilde kullanılmasına özen gösterildiğini belirtti.

Vali Ali Çalgan, “KÖYDES projeleri, köylerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, ulaşım, su ve altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için büyük önem taşıyor. 2025 yılı programı çerçevesinde, mevcut kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak yıl sonuna kadar yatırımlarda %100 gerçekleşme hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yatırım kalemlerinin tek tek değerlendirilmesi ve yıl sonu hedeflerinin belirlenmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi